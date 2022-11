C’est confirmé, Call of Duty restera bien sur les consoles PlayStation

Que les fans de Call of Duty se rassurent, le jeu ne quittera pas les consoles de Sony. Phil Spencer, le grand patron de Microsoft Gaming, qui a récemment mis la main sur Activision Blizzard (et a donc récupéré la franchise Call of Duty) l’a une fois de plus confirmé au site The Verge.

Selon Spencer, si le rachat d’Activision Blizzard est validé (ce qui est loin d’être réglé),Microsoft gérera Call of Duty comme ils ont géré Minecraft depuis le rachat de Mojang en 2014 : c’est-à-dire en continuant de proposer le jeu sur de nombreuses plateformes.

“J'ai dit, spécifiquement à propos de Call of Duty sur PlayStation et Switch - parce que j'aimerais le voir sur les deux plateformes, et je ne veux pas uniquement parler d’un seul de nos concurrents - que c'est quelque chose que nous voulons faire”, déclare le PDG. “C’est dans nos modèles quand nous pensons à la façon dont cela se passera au fil du temps. Les données financières d'Activision montrent que Call of Duty doit rester sur PlayStation. Nous sommes certainement ouverts aux discussions avec Sony ou les régulateurs pour nous assurer que cela continue à se produire comme ils le souhaitent.”

Toujours selon Spencer, call of Duty restera sur PlayStation “aussi longtemps que PlayStation existera.” Une déclaration qui, comme le souligne le journaliste Niley Patel, est une menace déguisée. En d’autres termes, il s’agit d’une jolie manière de dire “un jour, PlayStation n’existera plus”, car, on le sait, Microsoft joue à fond la carte du Game Pass et envisage de se tourner vers le cloud gaming. Ce qui pourrait mettre fin aux consoles traditionnelles comme on les connaît aujourd’hui.

Bref, tout va bien dans le meilleur des mondes pour les fans de Call of Duty sur PlayStation. Pour l’instant.