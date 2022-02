C’est carnaval ce dimanche avec Sara De Paduwa !

Au programme, des fous rires, des tensions et des surprises ! Le plateau des Associés du Week-End a été aménagé pour l’occasion. Sara De Paduwa et les candidats ont sorti de leur placard leurs plus beaux déguisements et ont chanté juste pour vous les meilleurs tubes carnavalesques : Big Bisou, La Salsa Du Démon, etc. Grâce à des artistes comme John Travolta, La Compagnie Créole, et bien d’autres vous aurez l’occasion de vous remémorer vos meilleures soirées de village.

Alors ne ratez surtout pas notre émission à 18h30 ce dimanche sur la Une, vous ne serez pas déçu !