C’est bon pour la beauté, le nettoyage et surtout pour la nature

Quand on veut prendre soin de son corps, de sa maison mais aussi de la nature, des solutions existent. Pour réduire les emballages qui remplissent nos poubelles, le vrac est une solution idéale qui permet de réutiliser ses contenants mais quand on y ajoute sa petite touche personnelle, c’est encore mieux.

Et ça, La Ressource, une coopérative de droguerie durable, l’a bien compris comme l’explique sa cofondatrice : Candice Enderlé : " L’idée, c’est vraiment d’aider toutes les personnes qui veulent changer leur mode de vie vers un mode de consommation plus sain, naturel, zéro déchet et aussi en soutenant l’économie locale. Nous proposons des produits d’entretien mais aussi des produits cosmétiques en vrac, à la pompe, comme du gel douche, des shampoings, de la lessive. Notre souhait est d’aider les gens dans cette transition-là ".

Et pour Candice et son équipe, l’accompagnement ne s’arrête pas là. Des ateliers, pour créer ses propres produits, sont proposés aux débutants dans le domaine : "On a créé un laboratoire partagé où les personnes peuvent venir créer leurs propres produits d’entretien ou de cosmétique. Elles sont accompagnées par une de nos expertes.