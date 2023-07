Il est toujours intéressant pour le goût et la santé, de savoir ce que l’on met dans son panier. Et pour en découvrir plus, et en déguster plus encore, ne manquez pas le marché de "C’est bon, c’est wallon", de cet automne. Tous ces artisans, plus de cent et leur savoir-faire, vous donnent rendez-vous les 28 et 29 octobre 2023, au WEX à Marche-en-Famenne !

Que vous aimiez : les tartinades de légumes, l’alcool, les salaisons, le nougat ou encore le thé, les terrines, etc... ils seront très nombreux à vous accueillir sur ce marché couvert ; le plus grand des produits du terroir wallon.

La gourmandise sera au rendez-vous et ce sera le moment ou jamais de goûter ce qui vous fait envie.