Parfois, plusieurs réponses seront acceptables. Dans cet exercice on vous demande de tracer un cercle qui passe par deux points, A et B. Le plus simple est de relier les deux points par une droite et de repérer le centre de la droite. En mettant votre compas sur ce point central et en le réglant pour qu'il passe par A ou par B vous serez certain de tracer un cercle passant par les deux points. Mais ce n'est pas la seule bonne réponse.