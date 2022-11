C'est bientôt l'hiver : attention à la dermite des chaufferettes !

Le soleil est l’astre qui nous aide à survivre et à vivre. Il émet plusieurs sortes de rayons. D’une part, des ultraviolets qui provoquent les coups de soleil. Et d’autre part, des rayons infrarouges... également émis par nos chauffages pour nous procurer une sensation de chaleur.

Et justement, les petits chauffages d’appoint reviennent de plus en plus "à la mode". On les emploie de plus en plus à cause de la crise énergétique. Les feux de bois émettent aussi des rayons infrarouges. Or, à long terme, ces rayons infrarouges peuvent avoir des répercussions sur la peau. Les personnes qui emploient ces chaufferettes, pendant des années, très près de la peau peuvent développer "la dermite des chaufferettes".