C’est bientôt l’été : gare aux insolations !

Suite à une exposition prolongée au soleil, particulièrement en cas d’exposition directe au niveau de la tête et du cou, on peut être atteint d’une insolation. L’organisme n’est plus capable de réguler convenablement sa température interne et de la maintenir à 37 °C comme il le fait en temps normal.

Généralement, ce sont les enfants et les personnes âgées qui souffrent le plus souvent de coups de chaleur. Mais tout le monde peut être touché.