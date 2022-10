C'est bientôt fini de garer les trottinettes n'importe où à Bruxelles

Il ressort toutefois d'une lecture attentive de cette pièce que l'on se dirige vers une limitation du nombre de trottinettes, via des restrictions en fonction du résultat de l'évaluation à laquelle les opérateurs seront soumis; vers des restrictions au stationnement qui pose de réels problèmes actuellement en raison de son caractère souvent sauvage; et vers une limitation de vitesse en fonction des zones et des types d'engins concernés pour limiter les risques d'accidents actuellement en recrudescence.

Sur pression de la Région bruxelloise, les opérateurs ont déjà revu à la baisse la vitesse des trottinettes partagées dans la capitale: maximum 20 km/h sur l'ensemble du territoire et 8 km/h sur les piétonniers du centre et de la chaussée d'Ixelles. L'avant-projet d'arrêté mis sur la table par la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen) conforte cette situation. S'il est validé au bout du processus de concertations et lectures, le 20 km/h sera généralisé sur tout le territoire de la Région-capitale, "à l'exception des zones piétonnes ou autres zones à vitesse adaptée où la vitesse de ces véhicules sera limitée à 8 km/h".