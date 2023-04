"C’est Berlin en 1934": les propos polémiques d’une échevine Groen au conseil communal de Schaerbeek

"Il y avait une interpellation citoyenne sur Good Move de la part d’habitants qui souhaitaient exprimer leur mécontentement par rapport à la politique de mobilité de la majorité DéFI-Ecolo-Groen. A un moment, lorsque les citoyens, qui portaient des t-shirts avec une inscription 'Good Move' barrée, ont décidé de tourner le dos au collège, j’ai voulu les prendre en photo. C’est là que l’échevine s’est adressée à moi et m’a dit : 'Bouhjar, c’est Berlin en 1934 !'" Je lui ai demandé : 'Pardon ?' Elle me répète alors une nouvelle fois ce qu’elle vient de dire", raconte le conseil communal socialiste.

Abobakre Bouhjar prend alors la parole, au micro, devant l’ensemble des élus : "Elle a comparé les personnes qui sont dans la salle, lorsqu’ils ont tourné le dos, à Berlin en 1934. Soit tout le monde se désolidarise d’elle. Soit je veux des excuses maintenant tout de suite sinon on quitte la salle."

Je présente mes excuses

Le ton monte. La bourgmestre faisant fonction de Schaerbeek tente de calmer le jeu, indiquant que les propos d’Adelheid Byttebier ne s’adressaient pas aux citoyens présents. Toujours est-il que la mandataire Groen prend à son tour la parole. "Si j’ai pu blesser des personnes, je m’en excuse", dira-t-elle en néerlandais.

Mais ce ne sera pas l’unique couac de la soirée. Le conseil communal sera finalement annulé faute de quorum de la part des membres de la majorité, l’opposition PS-Engagés-MR-PTB-Libéral indépendant ayant décidé de quitter la séance pour cette raison.

"Si la majorité n’était pas en nombre ce soir, c’est en raison de l’absence de quatre de ses membres (3 LB, 1 Ecolo), pour des raisons médicales ou personnelles impérieuses", explique un communiqué du cabinet de la bourgmestre. "L’opposition a décidé de faire payer le prix de ces absences regrettables mais bien humaines, à l’ensemble des Schaerbeekois en quittant le conseil communal. Le Conseil aurait pu statuer sur des points qui allaient permettre de faire avancer des projets concrets et positifs, notamment sur la politique de logement, les contrats de quartier ou la cohésion sociale."

Une majorité faible politiquement

C’est la troisième fois depuis le début de l’année qu’un conseil communal est annulé à Schaerbeek. Le prochain doit avoir lieu le 31 mai prochain. "La majorité depuis plus d’un an n’a réussi qu’une seule fois à avoir son quorum", réagit Cédric Mahieu, conseiller communal Les Engagés. "De faible numériquement, cette majorité est devenue faible politiquement. Sa vision en termes de mobilité et de stationnement est extrêmement clivante et dogmatique. Au sein même de cette majorité, un certain nombre de membres n’acceptent plus de venir au conseil communal et de soutenir cette politique de mobilité et de stationnement. Aux Engagés, nous avons décidé de ne plus faire l’appoint. Nous ne voulons pas cautionner des projets aussi dogmatiques et une majorité dans le déni démocratique."