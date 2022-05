C’est beau la vie : Aribo plante un but grâce à une erreur grotesque de la défense de Francfort

Francfort poussait, Francfort dominait en 1e mi-temps et finalement… ce sont les Rangers qui ont ouvert la marque dans cette finale d’Europa League. Plus fringants après la pause, les Ecossais ont profité d’une erreur monumentale de la défense allemande pour déflorer la marque et faire exploser les supporters présents.

C’est l’attaquant de pointe Joe Aribo qui s’est chargé de mettre les Rangers aux commandes, se montrant opportuniste pour fructifier une remise en retrait calamiteuse de Djibril Sow. Un but, son premier en Europa League cette saison, qui vient récompenser les efforts monstrueux du marathonien nigérian depuis le début du match… et de la saison, lui qui dispute son 65e match cette saison, un record mondial.