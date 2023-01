C'est au tour des Doors de vendre leur catalogue

Primary Wave Music vient d’acquérir les droits sur le catalogue des Doors, les masters d’enregistrement, le merchandising et tous les éléments sous droits d’auteur, ancien et à venir, ce qui représente une " acquisition monumentale ", selon l’éditeur.

Comme le confirme le magazine Rolling Stone, les droits concernés sont ceux du guitariste Robby Krieger et des héritiers du claviériste Ray Manzarek. Ceux en la possession du regretté frontman Jim Morrison et du batteur John Densmore ne font pas partie de la vente. Jusqu’ici, on ignore le montant déboursé par Primary Wave pour cet accord.

Dans un communiqué, Robby Krieger a déclaré : "Après 58 ans, et la période la plus magique qui soit, j’ai décidé de vendre mes parts du catalogue des Doors à Primary Wave. Cela me permettra d’aider beaucoup d’associations caritatives dans lesquelles je suis déjà impliqué, et de nouvelles aussi. Je sais que Primary Wave est sensible à la musique, à l’art et aide à élever l’héritage musical à un autre niveau."

"Notre manager de longue date, Jeff Jampol continuera à protéger notre héritage en partenariat avec Primary Wave, je suis donc à l’aise et heureux à propos du futur des Doors."

Dorothy, la veuve de Ray Manzarek, a ajouté : "Ray et moi avons souvent discuté de l’héritage de Doors et de ce qu’il en adviendrait après son départ. Notre famille a travaillé patiemment pour trouver les bons partenaires et continuer les efforts engagés par Ray pour protéger et faire la promotion de son art. Nous sommes heureux aujourd’hui d’avoir signé cet accord avec Primary Wave."

Les Doors viennent donc s’ajouter à la liste des artistes comme Peter Frampton, Neil Diamond, Leonard Cohen, Elvis Presley, Sting, John Lee Hooker, George Michael, Motley Crue, Tina Turner, ZZ Top, Bruce Springsteen, James Brown, Neil Young, Lindsey Buckingham, Mick Fleetwood, Stevie Nicks, les Beach Boys, Bob Dylan, les Red Hot Chili Peppers, Huey Lewis and The News, David Crosby, Genesis, Mike and the Mechanics et Phil Collins.

Par contre, John Fogerty a fait le chemin inverse puisqu’après 50 ans de combat, il vient de récupérer en partie la propriété sur le catalogue de son groupe Creedence Clearwater Revival.