"C’est au résident de dire ce qui est bien pour lui" : le modèle Tubbe séduit de plus en plus de maisons de repos

C’est un modèle d’organisation suédois qui séduit de plus en plus chez nous. Le modèle "Tubbe" place les relations interpersonnelles et le "bien vivre ensemble " au cœur de la gestion des maisons de repos. Parmi la centaine d’établissements belges qui ont adopté ce modèle, sous l’impulsion de la Fondation Roi Baudouin, on retrouve la maison de repos " Moulin à Cailloux " à Tournai.

Dans cette maison de repos gérée par le CPAS de Tournai, l’installation du modèle "Tubbe" a entraîné des changements concrets dans le quotidien des résidents. " On respecte leurs désirs et leurs besoins, explique la directrice Marie Neto. On s’adapte à eux. S’ils ont envie de se lever plus tard, ils se lèvent plus tard."

Un terrain de pétanque et deux chats…

C’est ainsi que la maison de repos "Moulin à Cailloux" a accepté la demande de deux dames qui souhaitaient adopter un chat. "Depuis quelques mois, nous vivons avec Marco et Mulan, nous montre Claire, l’une de ces résidentes. Je n’avais plus beaucoup envie de continuer à vivre. Depuis qu’ils sont là, je dois vivre pour eux. Normalement, on ne peut pas adopter un chat en maison de repos mais, ici, c’est accepté. J’espère que ça sera comme ça jusqu’à ce qu’on parte en là-haut."

Les pensionnaires ont aussi leur mot à dire sur le fonctionnement de l’établissement. Le modèle "Tubbe" se veut en effet aussi participatif. La maison de repos a donc mis en place des groupes de travail. " L’un d’eux a débouché sur un changement au niveau du petit-déjeuner, reprend la directrice Marie Neto. Il est désormais proposé sous forme de buffet comme l’avaient suggéré les résidents. Un autre groupe de travail a décidé de créer un terrain de pétanque."