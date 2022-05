C’est arrivé près de chez vous… il y a 30 ans déjà

Chose intéressante, toujours à Cannes, la même année, un jeune réalisateur présente son premier long-métrage intitulé "Reservoir Dog" (décidément cette édition 92 est réellement sulfureuse). Et rien qu’en voyant l’affiche belge, ce réalisateur, un certain Quentin Tarantino s’est écrié : "Ce film, je veux le voir !" Une affiche qui a fait couler beaucoup d’encre à l’époque. Sur sa première version, on voit Ben, en contre-plongée, le bras tendu au bout duquel un révolver est utilisé pour abattre un… bébé. On ne voit pas l’enfant mais juste sa tétine qui vole dans un jet de sang. Jugée très violente, une nouvelle version est née avec un dentier à la place de ladite tutute. Un dentier ça choque moins ? Comme quoi, il n’y a pas d’âge pour provoquer un certain émoi ! Notez encore que Tarantino et Poelvoorde se sont (finalement) retrouvés. C’était en 2004, dans le jury de la compétition officielle, toujours à Cannes. Quentin le présidait et Benoit amusait les journalistes à chaque conférence de presse.