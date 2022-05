C’est arrivé près de chez Cannes

Cette année, tout le monde le sait maintenant on fête les 30 ans de la naissance, au Festival de Cannes, du film culte "C’est arrivé près de chez vous" ! C’est l’occasion de revoir quelques images de la bande à Poelvoorde dans l’odyssée qui va les mener des bords de Meuse aux plages de la Méditerranée, mais l’occasion aussi d’évoquer les origines du plus grand Festival de Cinéma du monde qui a toujours fait la part belle aux Belges et même d’apprendre qu’il a bien failli se dérouler… à Ostende !

À l’occasion de la 75e édition du Festival de Cannes, Belgorama et la Sonuma vous proposent de revivre sur Auvio la belge histoire du plus grand festival du monde.