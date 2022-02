C'est à nouveau la pluie et le vent qui arrivent ce jeudi

Une amélioration significative se profile pour samedi et dimanche prochain : temps plus sec et moins venteux et nettement plus ensoleillé. Malgré le retour du soleil, les températures seront plus fraîches et ce sera le retour du gel la nuit sur tout le pays. On attend -1 à -2°C samedi au réveil. Ensuite, sous le soleil, les maximales ne dépasseront plus 5 à 8°C. A noter samedi, le soleil mais aussi la disparition d’un vent significatif, il restera faible et discret.

Dimanche matin -2 à -4°C puis, sous le soleil, on atteindra 6 à 10°C. Ce temps ensoleillé et sec devrait nous accompagner au moins jusqu’au milieu de la semaine prochaine avec dès mardi, début du printemps météorologique (le 01 mars), une remarquable douceur : 8 à 13°C.