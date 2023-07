C'en est fini de la haute gastronomie ?

Michel Roux Jr, le fils d'Albert Roux, a repris les fourneaux en 1993 et a apporté à la carte un vent de modernité. Chez les Anglais, la galaxie Roux est d'autant plus respectée qu'elle a été largement médiatisée à travers la publication de livres de recettes de référence et de nombreuses interventions télévisées.

Michel Roux Sr fut un personnage télévisé de poids, au même titre que le fut Joël Robuchon en France. Dans les années 80, les frères Roux apparaissaient fréquemment sur la BBC dans leur show culinaire "At home with the Roux Brothers". De son côté, Michel Roux Jr a participé au concours de cuisine Masterchef en tant que juré et est dernièrement apparu dans le fameux show de son comparse écossais Gordon Ramsay, "Hell's Kitchen". Le décès de Michel Roux Sr en 2020 a suscité une vive émotion, tout comme la disparition de son frère Albert un an plus tard. L'héritier Michel Roux Jr est ainsi d'autant plus écouté qu'il est le dernier représentant de la famille Roux.