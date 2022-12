C'en est bientôt fini de la limite des 100 ml dans les bagages cabine ?

Suite à la tentative d'un terroriste de faire exploser un vol à partir de matière liquide potentiellement dangereuse, une limite à 100 ml de liquides avait été imposée en novembre 2006 pour tous les bagages à main contrôlés à l'aéroport. Depuis plus de dix ans, l'abrogation de cette mesure, qui entraîne l'utilisation de quantité de plastique (non seulement il faut utiliser des petits flacons adaptés mais en plus, il faut glisser les contenants concernés dans des sacs plastiques d'une capacité maximale d'un litre) est mise sur la table.

"Dès 2007, le Parlement européen appelait la Commission européenne à abroger l'interdiction dès que possible sans mettre en danger la sécurité des passagers", indique l'institution européenne. Et de rappeler : "Fin avril 2011, les Etats européens étaient censés assouplir les mesures en autorisant le transport de liquides achetés en duty free dans des pays tiers. Néanmoins, face à l'intransigeance de certains Etats qui craignaient une trop grande 'confusion' pour les passagers, la Commission européenne a fait marche arrière et a annoncé que la levée de l'interdiction devrait intervenir en 2013, quand de nouveaux portiques de détection des liquides dangereux auraient été mis en place dans tous les aéroports".