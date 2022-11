C&A va fermer des magasins situés en centre-ville.

Les magasins situés dans les centres urbains sont trop grands et les loyers qui y sont liés sont devenus trop chers pour l’enseigne qui cherche à se "moderniser". Le nombre total de fermetures et de suppression d’emplois n’est pas dévoilé : "Nous ne voulons pas créer de tensions", affirme la porte-parole Eva Van Elst.

Le syndicat chrétien dit ne pas savoir non plus combien de boutiques vont mettre la clef sous la porte. Il explique cependant être satisfait de la manière dont l’entreprise gère les fermetures, en proposant quand c’est possible au personnel de travailler dans un autre magasin à proximité.