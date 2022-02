"Byrdle", la version "musique classique" du jeu phénomène "Wordle"

Difficile de passer à côté du phénomène "Wordle" depuis quelques semaines. Ce jeu en ligne, consistant à trouver un mot de cinq lettres en six tentatives, rencontre un franc succès auprès des internautes. A tel point qu’une version parodique destinée aux amateurs de musique classique, intitulée "Byrdle", vient de voir le jour.

Qui n’a jamais eu envie de participer au jeu télévisé Motus ? Depuis quelques semaines, le jeu en ligne Wordle nous permet de nous mettre dans la peau d’un joueur de Motus. Le principe est simple : une grille de cinq lettres, présentant six lignes, vous est proposée chaque jour, et vous devez trouver le mot du jour. Comme dans le jeu Motus, on vous indique les lettres présentes dans le mot recherché.

Le Wordle du chant choral

Ce jeu développé par l’américain Josh Wardle – récemment racheté par le New York Times – a très vite suscité l’engouement auprès des internautes, à tel point que de nombreux concepteurs français ont développé une version francophone. Si les développeurs du monde entier se lancent dans l’adaptation du jeu phénomène dans différentes langues, certains proposent également des versions thématiques, comme la version "Byrdle", un mot-valise associant le nom du jeu d’origine "Wordle" et celui de William Byrd, compositeur et organiste anglais de la Renaissance. Si le principe du jeu reste le même que Wordle – le joueur dispose de six tentatives pour trouver un mot en cinq lettres – la particularité de cette version est qu’elle est centrée sur l’univers de la musique classique et plus particulièrement l’univers du chant choral.

Comme la version originelle, pas de risque d’addiction puisqu’il n’y a qu’un seul terme à trouver par jour et tous les utilisateurs du monde entier ont le même à identifier.

Un succès limité pour le moment

"Byrdle" est né grâce au mathématicien et choriste britannique, Robert Brignall. Il a décidé de créer ce jeu en ligne après avoir vu un mème sur le compte Twitter @QuireMemes, comme l’explique l’article de Classic FM. Si, pour l’instant, Byrdle ne rencontre pas l’engouement retentissant qu’a connu son Worlde, il semble que les amateurs de musique classique et les "nerds" du chant choral se soient emparés du jeu, qui comptabilisait déjà 7000 participations lors de son deuxième jour d’existence. Ce mardi 2 février – trois semaines après le lancement de la version – 53.607 personnes ont recherché le mot du jour, pour un million de visites sur le site le même jour.

Seul bémol (mot de cinq lettres, gardez-le en tête pour le prochain mot à chercher), Byrdle est pour le moment disponible uniquement en anglais. Mais qui sait, un développeur francophone aura peut-être bientôt l’idée d’en faire une version en français.