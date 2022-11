"Bye-Bye, la démocratie?" : les résultats du grand sondage RTBF/La Libre

Autre question posée, quel est le moyen le plus efficace pour diriger le pays ? Les personnes ont eu le choix entre quelques propositions. Parmi celles-ci, c’est la coalition de plusieurs partis, c’est-à-dire le système actuel, qui obtient le plus d’adhésions. 34,1% des sondés y sont favorables. On y croit un peu plus en Flandre (40,1%) qu’en Wallonie (23,6%). Cette formule obtient aussi plus les faveurs des plus âgés que des jeunes.

Il reste donc deux tiers des personnes qui privilégieraient une autre solution.

Une assemblée citoyenne convaincrait 18,4% des Belges. C’est en Wallonie (27%) et à Bruxelles (25,8%) que cette option séduirait le plus. En Flandre, on ne compte que 12,5% de personnes favorables à la gestion du pouvoir par une assemblée citoyenne.

16,1% des personnes sondées seraient favorables à un parti unique au pouvoir. Chez les jeunes, 21,2% seraient pour cette option.

14,9% des Belges verraient bien un panel d’experts diriger le pays.

12,4% des Belges seraient en faveur d’une gestion du pouvoir par référendum.

4,2% des Belges privilégieraient un dictateur pour diriger le pays.