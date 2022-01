Bye bye électricité statique dans les cheveux !

La brosse en poils de sanglier

Le poil de sanglier est un poil naturel qui est censé éviter l’électricité statique, mais ça ne marche malheureusement pas chaque fois. La brosse de sanglier, grâce à son poil naturel, permet de repartir le sébum sur plus de longueur du cheveu, et ainsi à le rendre plus hydraté et donc moins électrique. Les frottements de la brosse n’empêchent pas toujours la formation d’électricité statique.

Une huile pour cheveux

Elle va hydrater et faire retomber les cheveux. Attention, car mal répartie, cette huile pourrait trop alourdir le cheveu.

De la crème hydratante sur les mains

On passe ensuite sa main dans les cheveux. C'est la technique maison de Laetitia.