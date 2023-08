Ancien diplomate, polyglotte, négociateur tenace, architecte du Pacte vert européen, Frans Timmermans quitte la vice-présidence de la Commission européenne pour briguer le poste de Premier ministre aux Pays-Bas.

A l’Europe, ce Néerlandais de 62 ans à la stature imposante et à la barbe blanche va laisser un vide. Aux Pays-Bas, il se lance dans la politique nationale avec pour ambition de succéder à l’indéboulonnable Premier ministre libéral Mark Rutte à la tête d’une coalition gauche verte.

Les politiques environnementales et climatiques de l’Union sont temporairement confiées à un autre vice-président de la Commission, le Slovaque Maros Sefcovic, jusqu’à la nomination d’un nouveau commissaire néerlandais.

Un destin européen

Père de quatre enfants, cet amateur de football et cyclisme qui assure se rendre à vélo au travail est issu d’une famille catholique de Maastricht, ville frontière au cœur de l’Europe, avec des grands-parents mineurs. Il passe l’essentiel de sa vie à l’étranger.

Une enfance partagée entre Bruxelles et Rome où son père est diplomate, des études de littérature française et un cursus de droit européen à Nancy font de lui un véritable Européen. Pendant son service militaire à la force aérienne, il parfait sa connaissance de la langue russe.

Il fait carrière dans la diplomatie, notamment en ambassade à Moscou, avant de devenir parlementaire pour le parti travailliste PvdA, secrétaire d'Etat aux Affaires européennes puis ministre des Affaires étrangères aux Pays-Bas (2012-2014).

Il doit gérer la crise avec l’Arabie saoudite déclenchée par les autocollants anti-islam de Geert Wilders et se distingue par un émouvant discours aux Nations unies après le crash du vol MH17, abattu au-dessus de l’Ukraine en 2014, qui fait 298 victimes dont 193 Néerlandais.

Il insiste sur le fait qu’une enquête devrait être menée sur les circonstances du drame et que "les Pays-Bas n’auront de cesse que tous les faits soient révélés et que justice soit rendue".

Un talent oratoire doublé de la parfaite maîtrise de six langues : sa langue maternelle - le néerlandais - mais aussi l’anglais, le français, l’allemand, l’italien et le russe.

Un parcours assez classique, mais un homme politique qui ne laisse personne indifférent…

Spitzencandidat recalé, bras droit de deux présidences de la Commission

Frans Timmermans a exercé deux mandats consécutifs à la Commission européenne. Il l’intègre en 2014 sous la présidence de Jean-Claude Juncker, qui en fait son bras droit comme premier vice-président, mais sans beaucoup de marge de manœuvre ce qui suscite son amertume.

Pendant ce mandat, à l’été 2015 éclate la crise des migrants en Europe, et Frans Timmermans doit négocier avec la Turquie, le pays de transit de la plupart des réfugiés et des migrants vers l’Europe. La Turquie accepte d’accueillir des réfugiés et des migrants en échange de trois milliards d’euros et de la possibilité pour les Turcs de voyager sans visa vers l’Union ainsi que la reprise des négociations sur l’adhésion à l’Union.

Quatre ans plus tard, Frans Timmermans vise la présidence de la Commission européenne au nom du groupe social-démocrate en 2019, il est "Spitzenkandidat" ("tête de liste") mais échoue d’un cheveu.

Les quatre de Visegrad (Hongrie, Pologne, République tchèque et Slovaquie) rejoints par l’Italie lui bloquent la voie à cause de son attitude pendant la crise des réfugiés. Une défaite qu’il acceptera non sans mal et qui marque sa relation, un peu froide, avec Ursula von der Leyen.