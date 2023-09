BxlBeerFest revient pour une cinquième édition à Tour&Taxis: on y invite!

Tipik vous offre des entrées pour la 5ème édition du BxlBeerFest, le plus grand festival de bières artisanales de la capitale le week-end du 30 septembre et du 1er octobre à Tour&Taxis!



Pour cette cinquième édition, BXLBeerFest invite 60 brasseries venant de Bruxelles, de Belgique et du monde entier. Ces 60 brasseries apporteront leurs meilleures bières (mais aussi des cidres, de l'hydromel, du vin et plus encore...) qu'elles serviront elles-mêmes pendant les deux jours du festival. Pour une présentation et une dégustation parfaites, l'organisation mettra à disposition des verres parfaitement nettoyés à tout moment.

Une occasion unique de venir découvrir toute la beauté du monde de la bière artisanale. Le BXLBeerFest ne sélectionne que de petites brasseries indépendantes, reconnues pour leur créativité et leur qualité.

Pendant le festival, des dégustations séparées sont également organisées, au cours desquelles une brasserie présente ses bières dans un cadre intime.

Les affamés pourront se régaler d'une sélection exquise de food trucks sur notre spacieuse terrasse extérieure et, à l'intérieur, divers artisans de la région bruxelloise proposeront leurs délicieux produits.

Pour la première fois, BXLBeerFest s'associe également à EAT Festival, l'événement culinaire bruxellois organisé par VisitBrussels, où quelque 60 chefs bruxellois présenteront leurs meilleures préparations.

Le billet d'entrée à BXLBeerFest donne droit à une réduction sur l'entrée au EAT Festival !



BXLBeerFest, 2 jours offrant un aperçu unique du monde de la bière artisanale !

Toutes les informations sur www.BXLBeerFest.com

