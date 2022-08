BXLBeerFest 2022, le plus gros festival brassicole de Bruxelles est de retour. Tipik vous y invite !

Dans un nouvel espace dédié, les visiteurs pourront s’inscrire à une série d’événements thématiques, bien entendu liés à la bière. Dégustations commentées directement par les brasseurs et brasseuses, associations avec des plats, débats et autres conférences viendront compléter le programme du BXLBeerFest.

Autre avancée pour cette cuvée 2022 : l’arrivée d’une charte et d’une équipe focalisées sur l’inclusion et la sécurité des visiteurs et professionnels du festival. Le BXLBeerFest souhaite montrer l’exemple et indiquer très clairement que les comportements sexistes et racistes n’ont pas leur place dans les événements brassicoles belges.

En amont du festival, le BXLBeerFest se joint aux organisateurs de la Belgium Beer Week pour proposer plusieurs événements à Bruxelles lors de la semaine du 22 août. Cette nouveauté permet de prolonger le plaisir avec la participation de plusieurs brasseries et de différents établissements spécialisés de la capitale.

Au niveau du festival, la formule ne change pas vraiment puisque les visiteurs reçoivent un verre avec leur entrée puis peuvent arpenter librement les lieux pour découvrir les brasseries participantes. Chaque bière est ensuite échangée contre des jetons. Contrairement à d’autres festivals, le BXLBeerFest n’invite aucune brasserie industrielle et souhaite créer un lien direct entre le public et les brasseries. Autre spécificité : les verres sont lavés à chaque dégustation pour un maximum de potentiel gustatif et d’hygiène sanitaire !

Le festival BXLBeerFest ouvrira ses portes le samedi 27 août et prévoit d’accueillir plusieurs milliers de visiteurs venant de Belgique mais aussi de l’étranger.

Toutes les informations : https://www.bxlbeerfest.com/