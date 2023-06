BXL Tour: de nombreux axes de la capitale fermés dimanche matin

La 7e édition du BXL Tour, une course cycliste amateur au coeur de la capitale qui a rassemblé plus de 4.000 personnes l'an dernier, aura lieu dimanche. L'événement entraînera la fermeture de plusieurs grands axes au trafic de 7h00 à 13h00, avertissent jeudi les organisateurs.

Le départ de la course sera donné par Eddy Merckx, place des Palais, tandis que l'arrivée est jugée au pied de l'Atomium. Le boulevard du Centenaire, entre la place de Belgique et le square de l'Atomium, sera dès lors fermé dans les deux sens, de samedi à 10h00 jusqu'au dimanche à 22h00. Idem pour la place des Palais, du samedi à 14h00 au dimanche à la même heure. La rue Ducale, la rue et le tunnel Belliard, l'avenue de Tervuren, le boulevard du Souverain, le boulevard Général Jacques, le boulevard Reyers, le boulevard Lambermont, l'avenue Van Praet, l'avenue du Parc Royal, l'avenue de Madrid, l'esplanade et l'avenue de Miramar, ainsi que les sorties de l'autoroute A12 vers Bruxelles seront inaccessibles, au minimum dans un sens, de 7h00 à 13h00. Le parcours de la course a été intégré à Waze et Google Maps afin d'aider les automobilistes à adapter leur trajet. Des écrans seront aussi installés aux entrées de plusieurs tunnels. Ceux de la petite ceinture resteront accessibles, mais le stationnement sera interdit le long de tous les axes empruntés par les cyclos.