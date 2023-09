Au début du 19e siècle, lorsque le monde redécouvre – plus largement – la musique de Jean-Sébastien Bach et que pas à pas, le mythe du compositeur se construit, la question d’un vaste catalogue s’impose. Ce catalogue, on le connait aujourd’hui sous les lettres BWV – Bach-Werke-Verzeichnis. Depuis lors, toutes les œuvres ciglées BWV sont par essence considérées comme des œuvres majeures puisqu’elles appartiennent à l’une des plus grandes figures de l’histoire de la musique. Les choses se compliquent lorsqu’on découvre une faille ou une erreur d’attribution. Les œuvres concernées – qui étaient alors dans la lumière – sont reléguées au rang d’œuvres déchues et injustement retirées des programmes de concert.

Ces œuvres " maudites ", Amandine Beyer nous invite à les reconsidérer. Son credo est simple. Ce n’est pas parce qu’une œuvre n’appartient plus à Jean-Sébastien Bach qu’elle n’est pas digne d’intérêt. Par ailleurs, on peut imaginer que Jean-Sébastien Bach ne composait pas seul au milieu du désert ou enfermé dans une tour de verre. Il était influencé par les compositeurs de son temps et par ceux qui l’ont précédé.

Les œuvres que l’on retrouve dans le programme du concert de ce samedi 2 septembre ne sont peut-être pas toutes attribuées à Jean-Sébastien Bach… La découverte n’en sera que plus belle.

Amandine Beyer au micro de François Caudron