"Bwat", la première boîte réutilisable pour les pizzas, quiches et tartes est belge !

Chaque année, 30 milliards de pizzas sont consommées dans le monde, ce qui fait de cette spécialité italienne le plat numéro 1 mondial ! Malheureusement, les pizzas sont bien souvent emportées dans des boîtes en carton à usage unique qui sont jetées après utilisation. Voyant qu’aucune solution concrète n’existait pour remplacer ces cartons, Sébastien Laloux, un jeune entrepreneur de Schaerbeek, a décidé d’inventer une boîte à pizzas réutilisable !

Cette idée de boîte à pizzas réutilisable lui est venue lors d’un voyage en Italie en novembre 2019 explique Sébastien : "Nous étions à San Giminiano sur la place du Duomo en train de déguster une glace italienne, quand j’ai voulu jeter ma serviette. En m’approchant de la poubelle la plus proche, je remarquais qu’elle était inhabituellement très large et pas très haute. C’était une poubelle créée spécialement pour les boîtes de pizzas !" Cette poubelle permet à Sébastien de réaliser le nombre impressionnant de boîtes à pizzas qui sont jetées après une très courte utilisation. De retour au pays, le jeune entrepreneur se lance dans des recherches et découvre qu’il n’existe pas encore de réelle alternative. Sébastien Laloux pose aussi un constat alarmant : en Belgique, 16.6 millions de boîtes en carton sont jetées à la poubelle chaque année. Il n’en fallait pas plus pour qu’il décide de se lancer dans la création et la production d’une boîte à pizza réutilisable.

L’originalité de la boîte de Sébastien Laloux réside dans le fait que "Bwat" ne sert pas qu’aux pizzas ! Les quiches et autres tartes que l’on achète en pizzerias ou boulangeries peuvent également être transportées dans ce nouvel emballage réutilisable et ça, c’est une première mondiale ! La "Bwat" reproduit toutes les caractéristiques pratiques d’une boîte classique en carton : "On a créé des aérations pour éviter la condensation et des rayures dans le plateau pour que la pâte ne se ramollisse pas. On a aussi voulu créer une boîte pliable afin que pouvoir la faire rentrer dans le lave-vaisselle facilement." La question cruciale est la suivante : la "Bwat" garde-t-elle la chaleur ? Sébastien a expliqué à l’équipe de "On n’est pas des pigeons" (à voir ci-dessous) que malgré les aérations, la "Bwat" garde bien la chaleur. L’entrepreneur a réalisé des tests avec des thermomètres et des pizzas sur un trajet de 16 minutes. Les pizzas dans la "Bwat" étaient aussi chaudes que celles dans la boîte en carton.

L’impact écologique de "Bwat"

Remplacer une boîte par une autre n’aurait pas énormément de sens si celle-ci n’était pas elle-même respectueuse de l’environnement. C’est pour cette raison que Sébastien a étudié les différents matériaux disponibles sur le marché afin de ne pas opter pour une plus polluante que le carton. Son choix s’est finalement tourné vers le polypropylène qui se recycle facilement et qui est une matière non nocive.

Autre spécificité importante : la "Bwat" est 100% "Made in Belgium"! Elle a été élaborée, designée, prototypée et fabriquée en Belgique.

Si l’idée est bien évidemment de faire un geste pour la planète chacun à son échelle, Sébastien propose aussi une solution zéro déchet pour les professionnels qui désireraient alléger leur empreinte carbone. Les boulangeries et pizzerias peuvent le contacter à propos d’un service de locations de boîtes en leasing. Pour les privés, les "Bwat" sont vendues au prix de 25€/pièce sur le site internet de la marque.