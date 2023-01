BW Open : Onclin avant de jouer Goffin, "une belle récompense, mais il faudra faire un gros match"

Gauthier Onclin (ATP 338) poursuit son improbable et superbe parcours au BW Open, le nouveau tournoi de tennis Challenger 125 organisé à Louvain-la-Neuve. Vendredi soir, il a rejoint David Goffin (ATP 50/N.1) en demi-finales après sa victoire en quarts aux dépens du Japonais Kaichi Uchida (ATP 198) 6-3 et 6-3. Sa 5e victoire en autant de jours dans le Brabant Wallon. Une série qu'il attribue à une bonne préparation hivernale et à un mental "plus solide."

"J'ai fait un bon match du début à la fin" a estimé Onclin après sa victoire vendredi en quarts. "C'est une belle récompense qui m'attend avec un match magnifique pour moi", contre David Goffin. "Je n'aurais jamais imaginé jouer une demi-finale ici contre lui."

Il s'agira d'un premier match officiel entre les deux Liégeois qui se connaissent bien malgré onze ans de différence. "Je me suis beaucoup entraîné avec lui cet hiver. Demain, il va falloir me concentrer sur moi-même, prendre mon coup droit. David est super solide. C'est une machine. Il me faudra faire un très gros match pour avoir mes chances."

Vainqueur dimanche dernier de l'ITF 15 de Bressuire, le Bassengeois de 21 ans va disputer son onzième match en autant de jours ! "C'est vrai que je suis fatigué, mais je suis sûr que demain je serai prêt. Je prends tellement de plaisir. Je me reposerai la semaine prochaine où je ne jouerai pas le Challenger 100 de Coblence que j'avais prévu."

Cette place en demi-finales l'assure de gagner 74 places au prochain classement ATP où il pointera à la 264e place et deviendra N.6 belge. "Je vais beaucoup moins regarder désormais les 25.000 dollars, et enchaîner davantage les Challengers et pourquoi pas jouer quelques qualifs de Grand Chelem" a-t-il confié en évoquant son proche avenir. "Mais je vis plutôt le moment présent."