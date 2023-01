BW Open : Melbourne et Louvain-la-Neuve en trois jours, le pari courageux (mais trop risqué) d’Ugo Humbert

Il n’était pas obligé de "s’infliger" cette course contre-la-montre. Mais il avait envie de le faire. "Quand j’ai perdu à Melbourne, je voulais très vite rejouer. J’étais super-content de venir ici. Mais bon, c’était dur, quoi (rire). J’étais presque en train de dormir avant le match. Je ne regrette pas d’être venu, c’est un super-tournoi et j’ai été très bien accueilli. J’ai essayé, mais je savais que ça allait être compliqué, et que je n’allais pas du tout avoir de sensations. C’est comme ça, ce n’est pas grave. Et j’aurais eu plus de regrets si je n’avais pas tenté le coup."

Il y avait, cette semaine, un autre tournoi Challenger pas très loin de chez lui, celui de Quimper. "Je l’ai déjà joué deux ou trois fois, donc j’avais envie d’en essayer un autre. J’aime bien la Belgique, qui m’a toujours bien réussi. J’ai déjà remporté le tournoi ATP d’Anvers, que j’adore. Et j’aurais bien aimé réussir à gagner l’autre tournoi belge. Mais ce ne sera pas pour cette fois-ci."

Voilà la vie d’un joueur de tennis, les voyages, les décalages horaires, les joies et les peines de la compétition. "On s’habitue au jet lag, à force d’en vivre. On connaît de mieux en mieux notre corps, on a des techniques pour essayer de récupérer un peu plus rapidement. Mais ce n’est jamais facile. Et il vaut mieux éviter quand c’est possible".

La suite, maintenant ? "Je vais me reposer un peu, je suis crevé…"