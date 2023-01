BW Open : les préparatifs surprenants du nouveau tournoi de tennis international à Louvain-la-Neuve

Depuis dimanche dernier, les organisateurs du BW Open, des ouvriers et des bénévoles retroussent leurs manches pour les préparatifs du nouveau tournoi de tennis international qui débute ce lundi 23 janvier au centre sportif du Blocry, à Louvain-la-Neuve.

Le défi est de taille ! "C’est un nouvel événement. Le projet a été entériné il y a seulement six mois et nous avons dû avancer très vite", explique Christophe Dister, codirecteur de ce tournoi Challenger 125, le plus haut niveau en dessous du circuit ATP. "Il a fallu tout créer, de A à Z ! Et nous sommes heureux de voir qu’un nombre important de bénévoles se sont manifestés pour participer aux préparatifs et à l’organisation de ce tournoi belge, le plus grand après Anvers. La confirmation de la participation de David Goffin (actuellement 53e au classement ATP) est une excellente nouvelle (le champion belge jouera mercredi). Cela nous encourage pour relever le défi, car nous devons atteindre la barre des 6000 spectateurs en une semaine pour couvrir nos frais."