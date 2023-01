BW Open : Les joueurs pros s’arrachent les raquettes "tunées" par Dieter Calle

Dieter a fait des études d’instituteur. Ce passionné de tennis a rapidement pris goût au cordage de raquettes et au fil du temps c’est devenu son métier. Même si aujourd’hui, l’essentiel de son boulot est ailleurs : "Quand j’étais jeune, je faisais les Grands Chelems et le tournoi de Monte-Carlo. Maintenant je fais 90% de tuning de raquettes et 10% de cordage. Je travaille cette semaine sur le BW Open, je bosse aussi sur la Coupe Davis et la Billie Jean King Cup pour les Belges. Mais 90% c’est du tuning. Le boulot c’est de réussir à adapter la raquette au joueur".

Un travail de précision qui demande un talent fou et une créativité sans borne : "Quand un joueur me demande de rallonger ses raquettes, je dois rajouter un ou deux centimètres, mais la raquette ne peut pas craquer. Et alors là je dois être inventif et trouver des solutions. Je dois repenser complètement le manche. Et puis c’est à moi de contacter une usine qui fait les moules et tu dois être inventif pour répondre aux demandes des joueurs", déclare Dieter Calle.