BW Open : Les 26 ramasseurs de balles rêvent tous d’être alignés sur le match de David Goffin

Les ados se sont entraînés trois fois avant de se lancer dans le grand bain. Les ramasseurs de balles ont deux grandes missions, comme l’explique Noa, 15 ans : "Y a différents types de boulot. Y a les ramasseurs qui sont au fond et ceux qui sont au filet. Au filet, c’est plus stressant. Il faut être rapide et ne pas faire d’erreur en prenant la balle au sol. Au fond y plus de temps, c’est plus tranquille parce que c’est entre les points".

Le boulot demande de la dextérité, de l’anticipation, de la précision et surtout une grande concentration pour éviter des balles qui arrivent parfois à plus de 200 km/h.

Les journées débutent à 9 heures et se termineront certains jours après 22 heures et le rythme est costaud, comme le confirme Philippe Dehaes : "Ils sont super motivés et enthousiastes. Ils tournent par rotations de 40 minutes sur deux terrains toute la journée, j’espère qu’ils vont tenir le coup".