BW Open : Joris de Loore est de retour après des années de galère, et vise une quatorzième victoire en 2023

A 29 ans, le voilà à nouveau 219e mondial, lui qui était 624e il y a un an. Et qui n’avait plus de classement il y a deux ans.

Entretien…

Joris, on peut dire que 2023 commence bien, pour vous…

Oui, cela va très bien. Je me sens bien, physiquement et tennistiquement. La saison ne pouvait pas mieux commencer.

Ces dernières années, on vous avait peut-être un peu oublié, ou en tout cas perdu en route, à cause de vos blessures. Vous n’étiez plus tout à fait joueur de tennis, à une époque. Racontez-nous la galère que vous avez connue…

Ce n’était pas évident. Avant, j’étais quelqu’un que le milieu du tennis connaissait, en Belgique. Et puis, il y a eu les blessures. C’était très dur, pour moi. Je voyais les autres joueurs monter, et je ne pouvais rien faire, je ne pouvais pas jouer. C’est vrai, on se sent un peu oublié. C’est vraiment difficile. Maintenant, ce que je ressens est mille fois mieux, je suis de nouveau à ma place.

Quand on ne peut plus jouer, on se pose plein de questions sur son avenir, et on se demande si on va réussir à revenir un jour ? Envisager de devoir arrêter à cause de blessures, c’est sans doute compliqué à accepter…

Cela doit être terrible, mais je ne me suis jamais dit que je laissais tomber, et que je mettais un terme à ma carrière. C’était sans doute dans un coin de ma tête, mais je ne voulais pas y penser et le dire. Si jamais je me blesse à nouveau gravement, je ne sais pas si je reviendrai. J’espère que cela n’arrivera pas. Parce que cela doit être horrible de devoir arrêter à cause d’une blessure.

Etes-vous fier de votre force mentale, et du travail que vous avez dû effectuer pour revenir ?

Oui, je suis très fier de moi. De ne pas avoir arrêté, d’avoir gardé ma passion pour le tennis, et d’avoir beaucoup travaillé à côté du terrain. C’est parfois mentalement très dur de rester calme malgré les soucis. J’étais blessé, mais je n’étais pas en vacances. J’étais dans les salles de fitness, je me soignais, sans arrêt. Et j’ai tenu. Je suis très fier d’avoir eu le caractère pour continuer à me battre.