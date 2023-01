BW Open : Gauthier Onclin réussit peut-être le tournoi qui va changer sa carrière

Mais pourquoi n’est-il que 338e mondial, alors qu’on le voit si bien jouer au tennis ? David Goffin a la réponse. "Tout le monde joue bien. Il ne manque pas grand-chose. Parfois c’est dans la tête, parfois c’est le physique, l’enchaînement de matches, un petit peu de chance. Il est au-delà de la 300e place mondiale, mais là il va déjà rentrer dans les 300. Et parfois, cela peut être un déclic. Une carrière commence souvent sur un déclic et une prise de conscience. J’espère que là, il va se rendre compte qu’il peut aller plus haut et qu’il peut vraiment embêter des joueurs qui sont bien mieux classés que lui. On verra bien. Après, c’est long, il faut chaque fois repartir au combat. C’est dur physiquement, c’est dur mentalement. Et même s’il réussit une belle semaine, et qu’il est content de lui, il faut recommencer la semaine prochaine dans un autre tournoi. Et c’est toutes les semaines comme ça".

Au moins, Gauthier Onclin jouera ses prochains tournois avec la satisfaction du devoir accompli à Louvain-la-Neuve, et la fierté d’avoir beaucoup progressé au classement. Lundi, il ne sera plus 338e mondial. Il aura gagné plus de 70 places. Ce qui lui permettra de jouer des tournois plus importants. "Je vais beaucoup moins regarder les tableaux des Futures, et beaucoup plus me tourner vers les Challengers".

Les Challengers constituent une sorte de deuxième division du tennis, en dessous des tournois ATP "traditionnels". Gauthier Onclin n’avait figuré qu’une seule fois dans le tableau final d’un Challenger, avant le BW Open. Cela doit maintenant devenir son quotidien. Avant d’envisager de monter encore d’un cran.