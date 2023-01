BW Open : Gauthier Onclin, heureux de sa victoire contre Gulbis: "c'est un match repère pour moi"

Gauthier Onclin est l'invité surprise du BW Open. Le Liégeois, 21 ans, 338e mondiual, s'est hissé en quarts de finale du tournoi Challenger 125 de Louvain-la-Neuve jeudi en écartant un joueur expérimenté, le Letton Ernsts Gulbis (ex-numéro 10 mondial et demi-finaliste à Roland Garros en 2014), 34 ans.

"Je suis content de ne pas être rentré dans son jeu. J'essayais de me concentrer sur moi", a expliqué Gauthier Onclin faisant référence aux nombreuses discussions de son adversaire sur le court. "Tennistiquement, c'était un très bon match, mais je suis content d'avoir gardé la maîtrise après un premier set où je mène 4-1 mais que je perds au tie-break. C'est un match repère pour moi. Je gagne après une longue et dure bataille. À la base, je suis calme déjà, mais je ne veux pas être euphorique quand tout va bien, ni avoir le moral en bas quand je perds, mais ça c'est tout un travail que l'on fait avec l'équipe qu'il y a autour de moi." Le jeune Belge est issu des qualifications, et dans la foulée de son succès au 15.000 de Bressuires en France dimanche, vient d'aligner neuf rencontres en neuf jours. "Cela fait tellement plaisir d'être ici que cela fait oublier la fatigue ou les blessures", a ajouté Gauthier Onclin qui a déjà passé 7h36 sur le court brabançon wallon depuis lundi et qui va affronter un top 200 encore vendredi, le Japonais Kaichi Uchida (ATP 198), 28 ans, pour une place dans le dernier carré (potentiellement contre David Goffin). "Je veux continuer sur cette lancée et surtout prendre du plaisir devant beaucoup de gens que je connais et le public belge. Je veux tout donner pour ne pas avoir de regrets."