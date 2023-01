BW Open : Des jeunes joueurs tapent la balle avec les pros, lors du kids Day (VIDEO)

Le BW Open, un tournoi challenger de tennis, se déroule en ce moment à Louvain-la-Neuve. Ce mercredi c’était le Kids Day. A cette occasion, 24 jeunes passionnés de tennis, ont été tirés au sort par les organisateurs du BW Open, pour taper la balle avec l’Autrichien Filip Milosic (ATP 148) et l’Indien Ramkumar Ramanathan, spécialiste du double.

Eline, 12 ans, joue au Tennis Club de Court-Saint-Etienne. Elle était sur un petit nuage ce mercredi après-midi : "Je me sens super heureuse, je suis trop contente mais stressée quand même. Ce serait top que je joue encore mieux que d’habitude".

Eline a eu la chance de taper la balle avec Filip Misolic. Malgré le stress elle n’a pas tremblé. Elle s’est même super bien amusée sur le court central : "Il a été super sympa. Il n’a frappé pas trop fort. Il aurait pu taper super fort mais il s’est mis à mon niveau".

Et quand on demande à Eline si elle rêve de faire du tennis son métier, la réponse est très claire : "Moi j’aimerais être avocate pour défendre les femmes qui se font maltraiter par leurs maris, mais si je n’y arrive pas j’aimerais continuer le tennis à 100% et jouer à Roland-Garros".