BW Open : David Goffin rejoint les quarts de finale après sa victoire sur Ferreira Silva

David Goffin (N.1) s'est qualifié pour les quarts de finale du BW Open, le tournoi de tennis Challenger 125 de Louvain-la-Neuve sur surface dure doté de 145.000 dollars, jeudi.

Le numéro 1 belge, 50e mondial, a battu au 2e tour le Portugais Frederico Ferreira Silva (ATP 202), 27 ans, sur un double 6-4 en 1h 36 minutes de jeu. En quarts de finale, le Liégeois, 32 ans, bénéficiaire d'une invitation pour cette première édition, jouera contre l'Allemand Yannick Hanfmann (N.8), 31 ans, 128e mondial. Le vainqueur affrontera en demi-finales le gagnant du match entre le Japonais Kaichi Uchida (ATP 198) et Gauthier Onclin. Plus tôt dans la journée, issu des qualifications, Gauthier Onclin, 21 ans, 338e mondial, a surpris le Letton Ernests Gulbis (ATP 314), 6-7 (6/8), 6-2, 6-3 en 2 heures et 26 minutes de jeu. Joris De Loore a par contre été éliminé au 2e tour. Issu des qualifications, le Brugeois (ATP 219), 29 ans, a été battu par l'Autrichien de 21 ans, Filip Misolic (ATP 148), 7-6 (7/5), 3-6 et 7-5 en 2h37. Les deux autres quarts de finale mettront aux prises le Turc Altug Celikbilek (ATP 238) à l'Autrichien Filip Misolic (ATP 148) d'une part et le Suédois Mikael Ymer (ATP 69), issu des qualifications, au Hongrois Fabian Maozsan (ATP 174), d'autre part.