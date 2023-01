BW Open : David Goffin dompte Kimmer Coppejans dans un duel 100% belge et file en 8e de finale

Entrée en matière réussie pour David Goffin ! Figure de proue d’un BW Open qu’il dispute face à un public belge évidemment acquis à sa cause, le Liégeois ne s’est pas fait piéger par son compatriote, Kimmer Coppejans, en 16e de finale. Très entreprenant, Goffin a fait le taff, s’imposant en deux sets : 6-2, 6-4.

Avec le recul, Goffin se dira sans doute que c’est son niveau du 1e set qu’il devra retenir. Parce que dans cette première manche, il aura été très difficile à manœuvrer, le Liégeois. Tournant de ce set à 2-1, service Goffin. Coppejans est bien entré dans sa partie et s’offre deux balles de break. Sauf qu’il ne les concrétise pas et que derrière, Goffin, lui ne rate pas l’aubaine. 3-1 pour le Liégeois qui s’envole et ne laisse ensuite plus que des miettes à son adversaire. Impérial au service (76% de 1e balle), il va chercher un ultime break pour empocher la manche 6-2.

On le croit alors lancé. Surtout que le 2e set commence sur les mêmes bases que le 1e. Malgré quelques soubresauts, Goffin se détache. Le public le sent, il file vers une victoire qui lui semble promise. 4-2, service à suivre, il ne doit plus craindre grand-chose. Sauf que Coppejans se rebiffe et profite d’un jeu de service moins fringant de Goffin pour (enfin) aller chercher son 1e break du match. 4-3, puis 4-4, le jeu se tend, les échanges deviennent plus longs, aucun des deux adversaires ne voulant lâcher le moindre point.

Mais Goffin le joue finalement à l’expérience et breake son adversaire au meilleur des moments : à 5-4, pour s’offrir le match. 6-2, 6-4, malgré quelques frayeurs lors du 2e set, le favori s’impose finalement et file en 8e de finale. Il affrontera le Portugais Frederico Ferreira Silva. L’objectif est simple, tracer sa route jusqu’en quarts pour oublier, au plus vite, la désillusion de l’Open d’Australie où il avait dû abandonner, malade, avant même son 1e match.