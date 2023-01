BW Open – David Goffin : "C’est toujours agréable de jouer en Belgique, c’est pour ça que je fais ce tournoi"

David Goffin (ATP 50) dispute actuellement le BW Open. Forcé de déclarer forfait à l’Australian Open car il était malade, le Liégeois dispute le nouveau tournoi challenger belge pour préparer la Coupe Davis. Une décision motivée par le fait que le tournoi se déroule en Belgique. Au premier tour, David a battu Kimmer Coppejans, autre Belge. Il était satisfait de son niveau de jeu.

"C’était un bon match, mon niveau était vraiment très bon. […] Kimmer est un joueur que je connais très bien. Jouer contre lui, un autre Belge ce n’est jamais évident. En plus j’aime vraiment bien la personne, Kimmer c’est vraiment un chouette gars […] Moi ça me fait un bon match avec beaucoup de rallyes et d’intensité. Commencer par un match comme ça c’est idéal."

Une saveur particulière de joueur en Belgique ? "C’était chouette. Peu importe la salle, elle était pleine et il y avait une chouette ambiance. C’était vraiment agréable de jouer en Belgique. C’est pour ça que je fais ce tournoi-ci, je ne pense pas que le même tournoi ailleurs je l’aurais fait. Je me serais entraîné et préparé pour la Coupe Davis, et de pouvoir le faire ici ça a une saveur particulière. Donc je suis content d’être là et j’espère continuer comme ça."

Un tournoi challenger, mais avec du costaud quand même à l’affiche : "Bien sûr, il y a des gars que je ne connais pas, d’autres qui montent, certains qui ont l’habitude de faire des Grand-Prix et qui viennent pour retrouver des matches… Il y a un peu de tout dans ces challengers-là, qui est la plus haute catégorie des challengers. Le niveau est très bon, ce n’est pas évident. Chaque match est une bataille comme à chaque fois et il va falloir que je joue du très bon tennis pour continuer à avancer dans la semaine."

Prochain adversaire : Federico Ferreira Silva, 202e joueur mondial.