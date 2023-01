BW Open à Louvain-la-Neuve : l'organisation espère récupérer un gros poisson de l'Open d'Australie

Cette dernière place pourrait revenir un joueur classé entre les 11e et 50e places mondiales éliminé prématurément à l'Open d'Australie qui débute le 16 janvier "au 3e tour au maximum, sinon ce sera trop tard". "Je ne souhaite de malheur à personne" a ajouté Vincent Stavaux, l'un des deux codirecteurs du tournoi. "Si quelqu'un a un malheur nous sommes là pour l'aider", a ajouté Christophe Dister, l'autre codirecteur. La présence d'un certain David Goffin (ATP 53), le Liégeois N.1 belge ne serait pas pour déplaire à ce qui s'annonce comme "la fête du tennis francophone." Le Français Lucas Pouille (ATP 374), ex-N.10 mondial, qui revient de blessure pourrait aussi être le dernier invité. La décision devra tomber pour le dimanche 22 janvier à 18h00 au moment du tirage au sort des qualifications. Le tirage au sort du tableau final sera lui effectué le lundi 23 janvier à 18h00.

Deux joueurs belges sont assurés de jouer le tableau final: Zizou Bergs (ATP 131), le N.2 belge, et Raphaël Collignon (ATP 268), qui bénéficie d'une invitation. Quatre autres seront présents dans le tableau qualificatif: Kimmer Coppejans (ATP 220), Michael Geerts (ATP 254), Gauthier Onclin (ATP 334) et Simon Beaupain (ATP 517). Joris De Loore (ATP 266), qui vient de gagner le Challenger d'Oeiras, pourrait lui aussi rejoindre les qualifications. On y retrouvera aussi le Letton Ernest Gulbis (ATP 311), ex-ATP 10 et demi-finaliste de Roland-Garros, et le Néerlandais Robin Haase (ATP 257). Doté d'un budget de 900.000 euros, avec 20% de subvention publique, le tournoi sera rentable à condition d'accueillir 6000 personnes au total.

Les prix varient entre 10 et 50 euros et en prévente, jusqu'au 14 janvier, deux billets achetés offriront un troisième gratuit. Le court central du Blocry pourra accueillir 980 personnes et l'annexe 450. En cas de réussite, le "BW Open" prolongera son existence trois années supplémentaires.