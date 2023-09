BW Open 2024 : "David Goffin sera d'office présent, s’il n’est pas en deuxième semaine à Melbourne"

Pour l’édition 2024, le budget a été revu à la hausse, comme le confirme Christophe Dister, co-directeur du tournoi : "On augmente notre budget de 150.000 euros pour atteindre le million d’euros, ce qui nous permettra de combler les dépenses dues à l’indexation et surtout d’améliorer l’organisation du tournoi et l’accueil des joueurs. On a également dynamisé notre politique à destination des entreprises notamment au niveau de l’accueil VIP pour passer de 1500 à 2500 VIPS en 8 jours au lieu de 5 jours".

Les places pour les premiers jours sont comprises entre 11 et 16 euros et c’est 60 euros pour la finale. Autre bonne nouvelle, le court central accueillera 300 spectateurs en plus, comme l’explique Vincent Stavaux, co-directeur du tournoi : "On va passer de 900 à 1200 places sur le court central. Donc ça, c’est une bonne chose. L’an dernier on avait dû refuser du monde à partir du mercredi soir. L’autre gros changement, c’est que les terrains d’entraînement seront sur site maintenant. Donc au total, on aura quatre terrains qui auront la même surface, c’est un plus pour l’entraînement des joueurs".