BW 2030 : une alliance inédite pour dessiner les contours de la croissance en Brabant wallon

C’est une fédération d’ambitions. Il s’agit donc de créer les conditions optimales pour que le Brabant wallon poursuive sa croissance et continue d’attirer des entreprises et des particuliers sur son territoire. BW 2030 a donc défini une série d’axes prioritaires qui devront se traduire de façon très concrète sur le terrain. Ainsi le développement du numérique – 40% des entreprises du secteur sont implantées en Brabant Wallon- passera notamment par la création d’un hub digital, d’un data center ou de parcours de formation spécifiques. La priorité accordée aux énergies renouvelables verra la création de zones agricoles durables ou d’un "repair center"; pour rapprocher les lieux de vie et de travail, des parcours de mobilités douces seront créés; le secteur des soins de santé sera repensé notamment en développant des solutions innovantes pour les seniors etc… La transition énergétique et les nouvelles façons de travailler figurent aussi au nombre des priorités définies par l’alliance.