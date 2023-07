Buzzy, cette IA qui permet de créer une application mobile sans savoir coder

L’intelligence artificielle bouleverse tous les usages sur Internet. Il est même possible aujourd’hui de créer de toutes pièces une application simplement en échangeant des instructions écrites, sans la moindre ligne de code, avec un agent intelligent.

Buzzy est un service qui permet de facilement créer une application Web ou mobile, sans avoir de connaissance en codage.

Comment ça marche

Ce service, alimenté par de l’intelligence artificielle et des milliers de modèles d’applis existantes, transforme un concept en application, en quelques minutes et sans avoir besoin de mettre les mains dans du code informatique. Buzzy traduit automatiquement vos idées en un design dédié et en une application complète et parfaitement fonctionnelle. Tout passe par un dialogue avec un agent intelligent à qui vous pouvez soumettre vos idées et modifications. Un aperçu de l’application permet à tout moment de corriger le tir et d’ajouter de nouvelles fonctionnalités. A noter que ceux qui le souhaitent peuvent aussi intégrer du code personnalisé à leur application.

Ce service s’adresse principalement à des entrepreneurs souhaitant créer une application sans avoir à dépenser trop d’argent ni surtout à embaucher quelqu’un pour s’en occuper (d’où les craintes de nombreux emplois qui pourraient disparaître face à la montée de l’IA). Buzzy revient en ce moment à 100 dollars par mois, pour disposer d’un contrôle total sur son appli…