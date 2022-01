BuyOrNot : une appli pour boycotter les entreprises immorales

Avec BuyOrNot, le but est simple. En scannant le produit, on découvre son impact sociétal.

Vous avez envie de consommer tout en limitant votre impact sur l’environnement et sur votre santé ? Mais aussi de garantir des conditions de travail décentes ou le bien-être animal ? C’est dans l’air du temps. Les gens font de plus en plus attention à ce qu’ils ont dans leur assiette et à l’origine des produits. Mais parfois, ce n’est pas toujours évident. Alors BuyOrNot va vous simplifiez la vie. L’association à but non lucratif I-buycott a voulu aller un cran plus loin encore en proposant cette application.

Concrètement, ici, il s’agit de scanner un produit du supermarché afin de voir si l’entreprise à son origine est au cœur d’un scandale. En quelques secondes, l’utilisateur est informé sur une possible campagne de boycott en cours.

L’application va même encore plus loin et propose de voir l’impact de la composition des produits sur la santé via un score. Mais également la liste des ingrédients et addictifs présents afin de se rendre compte si les produits sont nuisibles pour l’environnement, comme par exemple l’huile de palme.

I-buycoot a construit cette application de manière indépendante. Le but recherché ici, c’est de rassembler les citoyens autour de la consommation durable tout en leur laissant un espace pour s’exprimer et les amener à des pratiques plus éthiques. Si l’on permet aux utilisateurs d’intervenir et de proposer des idées d’amélioration, l’association veut aussi accompagner les entreprises dans une démarche plus consciente de leur responsabilité.

L’application est disponible sur l’App Store et sur Android.