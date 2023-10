Butternut au paprika, crème de feta et estragon

Allumez le four à 180° en mode chaleur tournante.

Pelez et coupez le butternut en lamelles et disposez-les dans un plat pour le four. Assaisonner avec du paprika, une pincée de sel et du poivre. Faites cuire pendant 20-25 minutes.

Pour la sauce, mixez 200g de feta avec 1 c à s de poudre de paprika, un filet d’huile d’olive et de l’estragon. Assaisonnez avec une pincée de sel et du poivre.

Servez le butternut avec la crème de feta, de l’estragon, de la salade de blé et le restant de la feta émiettée.