"Butterfly Haircut" : la coiffure la plus tendance de l'été

Arrêtez tout ! Vous hésitez à changer de tête cet été mais n'êtes pas encore prête pour un carré ? Pas de panique, la "Butterfly Haircut" est l'alternative idéale pour expérimenter les coupes les plus courtes sans avoir à vous délester de votre crinière. En quelques semaines seulement, cette coiffure d'inspiration rétro qui joue sur les longueurs à coups de dégradés s'est hissée au rang de coupe de l'été sur les réseaux sociaux. Les utilisateurs de TikTok en raffolent, au point que le hashtag #butterflyhair cumule déjà près de 5 millions de vues.

Après la Birkin bangs, la Barbie ponytail ou encore l'indétrônable coupe mulet, c'est donc une coiffure tout droit venue des années 2000 qui s'impose comme la coupe du moment. Car elle n'est pas sans rappeler celle exhibée par Eva Longoria, alias Gabrielle Solis, dans la série "Desperate Housewives" et ce, dès 2004. On pensait pourtant le dégradé mort et enterré, mais c'était sans compter sur l'engouement sans précédent pour cette décennie qui domine aujourd'hui le contenu de notre dressing comme de notre salle de bain.