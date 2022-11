Buts annulés, manque de niaque, adversaire déchaîné : comment l’Argentine a coulé face à l’Arabie Saoudite

36 matches que l’Argentine ne s’était plus inclinée en match officiel. Invaincue depuis 2019 et un match face au Brésil, l’Albiceleste est brutalement retombée sur terre ce mardi, battue à son propre jeu par une héroïque Arabie Saoudite (1-2). Alors, comment expliquer ce revers tellement inattendu ? Entre buts annulés, manque de niaque et adversaire déchaîné, les raisons sont nombreuses.

Du côté de Buenos Aires, ce seront sans doute (et c’est logique) les trois buts annulés en première mi-temps qui seront retenus. Et pris sous la loupe, sous tous les angles. Logique, sans l’intervention de l’arbitre et du VAR, l’Argentine aurait pris le large en 1e mi-temps et n’aurait jamais laissé échapper un match… qu’elle n’aurait pas dû laisser lui échapper.

Mais le football moderne est désormais ce qu’il est et le moindre boyau qui dépasse peut être signalé hors-jeu. Demandez plutôt à Lautaro Martinez ce qu’il en pense, pris par la patrouille alors qu’un… demi-bras (et encore) semblait hors-jeu. Frustrant. Des hors-jeux répétés qui ont d’ailleurs rythmé un premier acte atypique, où les Argentins ont couru dans le vent et accumulé les hors-jeux en leur défaveur. Au total, ils en compteront 10, un record depuis l’Italie en 2014.