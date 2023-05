Butez avant le match pour le titre face à l’Union : "Leur expérience de l’année passée ? Nous, nous avons celle de la finale de Coupe"

L’Antwerp n’est plus qu’à quelques heures d’un potentiel titre de champion de Belgique. Le premier depuis 1957. S’ils gagnent contre l’Union, ils mettront donc fin à cette longue période de disette. Du moins en championnat.

Entre-temps, les Anversois ont vécu de beaux moments en Coupe de Belgique, comme l’a d’ailleurs rappelé Jean Butez en conférence de presse ce vendredi. "Certes l’Union a l’expérience de l’année passée en championnat mais nous avons celle de la finale de la Coupe. Ici aussi ce sera une finale. Tout va se jouer en nonante minutes et on aura l’avantage d’avoir notre public" insistait le portier. Un élément qui a sans doute fait la différence cette saison mais qui n’est pas le seul. "L’arrivée de joueurs de grande qualité a amené de l’expérience et de la stabilité dans cette équipe. Notamment défensivement" expliquait Butez.

Les Anversois ont d’ailleurs été particulièrement solides derrière contre l’Union dans leurs deux derniers affrontements. De quoi s’avancer plus serein que l’adversaire ce dimanche ? "Cela joue peut-être avant le match mais sur le terrain, on oublie ces choses-là. C’est une pression totalement différente et je pense plus à l’avantage du public. Le stade sera plein, l’atmosphère sera incroyable, se projetait le dernier rempart. Le match sera très tendu et serré jusqu’à la fin je pense. Cela va se jouer sur des détails et sur celui qui aura le plus envie de gagner. Ce sera un bon combat physique au vu des deux équipes mais il y a également des joueurs techniques donc espérons ne pas juste avoir une bataille physique."

Reste maintenant à voir, quelle équipe parviendra à davantage imposer son style à l’autre. Et surtout à faire parler son expérience que ce soit en championnat ou en Coupe.