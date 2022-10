Buteur sur penalty, le supersub Michy Batshuayi offre encore la victoire et la qualification au Fenerbahce

Il est occupé à se frayer un chemin en béton vers le cœur des supporters du Fenerbahce. Michy Batshuayi a démarré une nouvelle partie sur le banc et a de nouveau offert la victoire à son nouveau club ! Le Diable rouge a inscrit d’un penalty difficilement arrêtable le 1-2 pour le club turc en déplacement à Larnaca. Un but encore très précieux puisqu’en plus de la victoire, il offre la qualification pour la suite de l’Europa League au Fener.

En Super Lig turque et en Europa League, le Diable saisit les occasions qui lui sont offertes par le coach en fin de partie pour se montrer décisif ! S’il continue comme cela, il pourrait gagner de plus en plus de temps de jeu et peut-être gagner une place de titulaire indiscutable.

Il s’agit de son quatrième but sous ses "nouvelles" couleurs. Le troisième synonyme de victoire.