Buteur puis exclu : la soirée contrastée de Nachon Nsingi face au Standard

Quelle soirée pour Nachon Nsingi ! Pour sa première saison en D1, le jeune attaquant belge d’OH Louvain se déplaçait à Sclessin pour affronter le Standard dans le cadre de la cinquième journée de Pro League.

Et la soirée commence de la meilleure des manières pour le Bruxellois qui conclut une superbe action collective peu avant le repos. 0-2 à la pause et un but capital qui met les protégés de Marc Brys à l’abri au meilleur des moments. L’attaquant en profite d’ailleurs pour inscrire son deuxième but de la saison après sa rose plantée face à l’Antwerp.

Mais au retour des vestiaires, le joueur de 21 ans laisse traîner son pied après un tacle maladroit et fauche Eden Shamir. L’arbitre de la rencontre n’hésite pas et sort directement et logiquement le carton rouge.

Nsingi n’oubliera certainement pas sa première à Sclessin, qui se termine bien pour son équipe qui l’emporte finalement trois buts à un.